"Não há lugar para a violência na política": Governo português condena ataque contra Shinzo Abe

Num comunicado divulgado posteriormente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em nome do Governo português, reitera que condena "veementemente o ato de violência extremo" e recorda a figura do ex-primeiro-ministro nipónico.

"Shinzo Abe será lembrado pela sua capacidade de estabelecer diálogo, em prol dos princípios democráticos e do povo japonês. Enquanto primeiro-ministro, Shinzo Abe realizou uma visita oficial a Portugal, em 2014, tendo sido a primeira vez que um chefe de Governo do Japão se deslocou a território nacional", refere a nota oficial do ministério.

"Neste momento de luto e consternação, o Governo português manifesta ao Japão e ao povo japonês a sua profunda amizade e solidariedade", acrescenta o comunicado, que também endereça "as mais sinceras condolências" à família do antigo primeiro-ministro e ao executivo japonês.

Shinzo Abe morreu esta sexta-feira depois de ter sido atingido a tiro pelas costas enquanto discursava num comício eleitoral em Nara, uma cidade no oeste do Japão, antes das eleições parlamentares de domingo.

O Partido Liberal Democrático (LDP), a que pertencia, anunciou a sua morte após os serviços de saúde terem informado que Abe tinha sido levado para um hospital em paragem cardiorrespiratória, segundo a agência espanhola EFE.

O alegado autor dos disparos foi detido no local segurando uma arma, com a qual terá disparado dois tiros contra Abe. Trata-se de um antigo membro da componente naval da Força de Autodefesa do Japão, atualmente desempregado.