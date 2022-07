Portugal atinge máximo de incêndios deflagrados nas últimas 24 horas

Portugal atingiu esta sexta-feira o número máximo de incêndios deflagrados este ano, com 121 ignições, anunciou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), apelando à população para ter especial cuidado face ao esperado agravamento do calor.

No briefing à comunicação social, realizado pelas 12:00 na sede do organismo, em Carnaxide, Oeiras, o comandante André Fernandes destacou que há três incêndios a gerar maior preocupação no combate às chamas, nomeadamente em Ourém (distrito de Santarém), Carrazeda de Ansiães (distrito de Bragança) e Vale da Pia (distrito de Leiria).

"Há um agravamento da situação, nomeadamente na região sul. Estamos a viver uma situação quase inédita do ponto de vista meteorológico. A situação vai-se manter e é proibido usar maquinaria nestes dias que se seguem para baixarmos o número de ignições, que têm vindo a aumentar", afirmou o responsável da ANEPC, destacando que as 121 ignições registadas "são o máximo deste ano".

Uma casa destruída no incêndio de Ourém

A situação no grande incêndio de Ourém esteve, durante a manhã deste sábado, mais calma, depois de uma noite complicada. No terreno continuam centenas de operacionais por precaução devido às altas temperaturas e ao vento.