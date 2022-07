Imagens exclusivas SIC mostram caos de malas perdidas no aeroporto de Lisboa

Este domingo foram cancelados mais 17 voos no aeroporto de Lisboa, menos do que no sábado. Mas o caos dos últimos dias estende-se também às bagagens. Imagens a que a SIC teve acesso mostram centenas de malas perdidas. A maioria são de passageiros que chegaram a Lisboa há alguns dias.

Ao que a SIC apurou, os problemas com a bagagem começam, na maioria das vezes, nos aeroportos de origem, sobretudo os europeus, marcados por greves e falta de pessoal.

Além de cancelamentos e atrasos nos voos, muitos dos que aterraram em Lisboa na última semana ficaram sem malas. A perda ou danos na bagagem podem obrigar as companhias aéreas a pagar até 1.400 euros.

Em relação a atrasos ou cancelamento de voos, as indemnizações começam nos 250 euros e podem chegar aos 600, além do direito a assistência, que inclui alojamento, refeições e transporte para o aeroporto. Os passageiros têm também direito a serem colocados num novo voo.