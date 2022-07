Onda de calor: Portugal pintado de vermelho e laranja

As temperaturas vão permanecer altas, com a maioria do território nacional perto dos 40 graus. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não exclui a possibilidade de se atingir um máximo histórico de temperatura.

A semana começou com um aligeirar das temperaturas máximas, mas esta terça-feira os termómetros voltam a subir.

Subida de mais de 10 graus

Algumas dessas subidas serão de mais de dez graus: no Porto, por exemplo, a máxima vai passar de 22 para 36 graus.

As regiões do Vale do Tejo e do interior do Alentejo serão as mais quentes e poderão até atingir temperaturas superiores a 40 graus, ou seja algumas localidades poderão registar máximos históricos, já que em Portugal nunca foram registadas temperaturas superiores a 47,3 graus desde que há registos.