Vaga de calor: Portugal pode atingir máximo histórico

As temperaturas vão permanecer elevadas nos próximos dias, com a maioria do território nacional perto dos 40 graus. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não exclui a possibilidade de se atingir um máximo histórico de temperatura.

A semana começou com um aligeirar das temperaturas máximas, principalmente no litoral do país. Mas esta terça-feira os termómetros vão voltar a subir.

"Este episódio de tempo quente já começou na semana passada, vai durar ao longo desta semana e, a partir de amanhã [terça-feira], quase todo o território do continente terá valores de temperatura máxima superiores a 40 graus. Isso é uma situação que não é muito normal e que é grave em todos os aspetos", disse Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA.

Algumas dessas subidas serão de mais de dez graus: no Porto, por exemplo, a máxima vai passar de 22 para 36 graus.

As regiões do Vale do Tejo e do interior do Alentejo serão as mais quentes e poderão até atingir temperaturas superiores a 40 graus.

Isto significa que algumas localidades poderão registar máximos históricos, até porque, em Portugal, nunca foram registadas temperaturas superiores a 47,3 graus desde que há registos - mas, agora, este valor pode ser ultrapassado.

A Direção-Geral da Saúde reforça os pedidos para que as pessoas tenham cuidado na exposição solar, pedindo que as pessoas se mantenham hidratadas e em locais frescos.

Trovoada sem que a chuva chegue ao solo

As temperaturas acima dos 40 graus que se esperam para os próximos dias poderão ser acompanhadas de ventos e trovoadas, com uma precipitação muito dispersa que pode evaporar antes de chegar ao solo, segundo a meteorologista.

O vento não terá muita intensidade, inclusive no litoral, mas a partir de terça-feira espera-se uma intensificação nas terras altas e no Algarve, especialmente no barlavento algarvio.

Já esta segunda e terça-feira, podem ocorrer aguaceiros dispersos no interior e Norte.

"Podem ser acompanhados de trovoada. É uma precipitação muito dispersa que pode mesmo não chegar ao solo. A água pode evaporar-se antes de chegar ao solo", indicou Patrícia Gomes, admitindo que poderão ocorrer fenómenos de rajadas.

"São dois dias de instabilidade atmosférica", disse, antecipando que na terça-feira todo o país deverá ser colocado em aviso laranja pelo IPMA, que poderá ser elevado a vermelho, pontualmente, em alguns distritos.