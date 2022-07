Concentração de Faro: autarca diz que cancelar evento seria problema gravíssimo

A organização da Concentração de Faro diz que cancelar o evento a dois dias do início seria a "morte do motoclube". Com Portugal em situação de contingência, os responsáveis e os autarcas acreditam que é possível compatibilizar o festival com as restrições. Nesta altura, já há milhares de motards no recinto.

Cerca de 25% do Vale das Almas é zona florestal, onde o despacho do estado de contingência proíbe o acesso, circulação e permanência.

Tanto a organização, como o Município afirmam que a floresta em causa é de baixa perigosidade e deixam críticas ao Governo. Até domingo há pontos de água, camiões cisterna, bombeiros e máquinas de rasto para reforçar a segurança de todos e evitar o cancelamento.

O Ministério da Administração Interna pede que o evento se ajuste às regras do estado de contingência.