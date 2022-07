Incêndio em Ourém: retirada da população é a prioridade das autoridades

Está novamente ativo o incêndio de Ourém, que tinha sido dado como dominado na segunda-feira. Houve vários reacendimentos, sobretudo no concelho de Alvaiázere. Como já se previa, o calor e o vento forte dificultaram o combate às chamas. O fogo ameaçou dezenas de habitações.

As chamas cercaram a aldeia de Bairrada, em Alvaiázere, durante mais de duas horas e ameaçaram as casas de quem pensava que o pior já tinha passado.

Depois do incêndio ter sido dado como dominado, na segunda-feira, esta foi uma reativação do incêndio de Pombal.

Em Avanteira, também no concelho de Alvaiázere, os moradores metiam em sacos o que conseguiam e preparavam-se para sair ainda antes de receberem ordem de retirada.

Os bombeiros trouxeram os moradores das zonas em maior perigo para uma associação no centro da Avanteira.

A situação agravou-se a cada hora em momentos de sobressalto.

O pior é quando no meio do desespero não há sequer bombeiros por perto, como aconteceu em Freixianda, no concelho de Ourém, durante a tarde.

Com tantos focos de incêndios foi difícil às autoridades chegar a todos os locais. Cerca de 300 operacionais, mais de uma centena de viaturas e meios aéreos estiveram no terreno.