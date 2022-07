Portugal inicia vacinação contra vírus Monkeypox

Portugal vai iniciar a vacinação contra vírus Monkeypox, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). A vacina será recomendada a pessoas identificadas como contactos próximos de casos notificados, no sentido de prevenir ou atenuar as manifestações da doença.

Na nota hoje publicada, a DGS refere que a vacina deve ser administrada nos primeiros quatro dias após o último contacto próximo, "podendo esse período ir até 14 dias se a pessoa se mantiver sem sintomas".

Após a notificação de um caso suspeito, serão identificados os contactos próximos e será emitida uma declaração de vacinação.

A Comissão Europeia Portugal doou 2.700 doses de vacina contra o vírus Monkeypox a Portugal, que serão distribuídas por diferentes regiões do país.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela DGS, Portugal registava 473 casos de infeção humana pelo vírus Monkeypox, mais 71 face à semana anterior. Há casos em todas as regiões de Portugal continental e na Madeira, mas a maioria (80%) continua a ser identificada na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Monkeypox, da família do vírus que causa a varíola, é transmitido de pessoa para pessoa por contacto próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados.

O tempo de incubação é geralmente de sete a 14 dias, e a doença, popularmente conhecida por varíola dos macacos, dura, em média, duas a quatro semanas. A doença é endémica na África Ocidental e Central e menos perigosa que a varíola.