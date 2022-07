Dominado fogo em Mangualde que destruiu 290 hectares de floresta

O incêndio que deflagrou pelas 02:00 desta quarta-feira em Mangualde, tendo destruído cerca de 290 hectares de floresta, está dominado, disse o presidente da Câmara Municipal, que espera uma noite "mais calma" que a anterior.

"O incêndio está dominado", mas "estão ainda no terreno cerca de 140 operacionais com 40 veículos no sentido de poderem acautelar um possível reacendimento", disse à agência Lusa o presidente do município de Mangualde, no distrito de Viseu, Marco Almeida.