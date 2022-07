"É uma situação muito, muito difícil": há habitações danificadas no incêndio de Palmela

O vice-presidente da Câmara Municipal de Palmela fez um ponto de situação aos jornalistas, dizendo que se vive uma situação "muito difícil", mas que acredita "que o momento mais difícil já terá passado".

“O ponto de situação nesta altura é, de facto, preocupante. O incêndio propagou-se desde as imediações do Castelo de Palmela até à vila, evoluiu no sentido da Quinta dos Anjos e abriu-se outra frente de incêndio em Aires”, começou por dizer Luís Miguel Calha, vice-presidente da Câmara de Palmela.