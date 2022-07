Fogo em Palmela obriga à evacuação do centro social e habitações

O Centro Social de Palmela e algumas habitações foram evacuadas por causa do incêndio que lavra naquela vila e que está a ser combatido por mais de 300 operacionais, disse à Lusa o vice-presidente da Câmara.

De acordo com Luís Miguel Calha (CDU), dezenas de utentes do Centro Social foram transportados para a Biblioteca Municipal e os seus familiares avisados.

O autarca adiantou ainda que algumas habitações foram evacuadas e outras estão em risco de o serem também.

Pelas 16:00, o fogo obrigou também ao corte da estrada da Baixa de Palmela, que liga Palmela a Setúbal, nos dois sentidos.

Segundo o vice-presidente da Câmara de Palmela, o incêndio terá começado na denominada estrada da Cobra, uma estrada de terra batida.

Luís Miguel Calha disse ainda à Lusa que, às 16:00, eram várias as frentes de fogo ativas, à volta da vila de Palmela, nas serras do Louro e de São Luís, e outras em direção a Aires e à Quinta do Anjo.

Segundo o autarca, a Câmara Municipal está a disponibilizar todos os meios de que dispõe para apoiar o trabalho dos bombeiros e garantir o apoio logístico necessário. Há também várias empresas da região a disponibilizarem meios próprios para ajudarem, de forma direta ou indireta, no combate ao incêndio, acrescentou.

No Twitter, foram partilhados vídeos do fogo perto de vários automóveis, na zona do terminal rodoviário de Palmela.