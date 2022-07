Incêndio em Faro: fogo perto de moradias da Quinta do Lago

O incêndio que começou perto do local do recinto previsto para a concentração de motards de Faro está a alastrar-se para as moradias da Quinta do Lago, concelho de Loulé. O fogo chegou, inclusive, aos quintais de algumas habitações, como relata a jornalista da SIC, Conceição Ribeiro.

A maioria das habitações estão destinadas para férias e não estarão ainda habitadas.

Os mais de 200 bombeiros combatem as duas frentes, com o auxílio de quatro meios aéreos. Uma frente situa-se na zona de Almancil e consumiu uma zona de mato, passou o campo de golfe e alastrou-se para a Quinta do Lago.

A segunda frente localiza-se numa zona de pinhal, perto do recinto que estava destinado à concentração de motards, em Gambelas, na freguesia de Montenegro.

Ao longo da noite, houve necessidade de retirar algumas pessoas de um acampamento ilegal, que se encontravam no meio do pinhal.

O incêndio deflagrou às 23:30 de terça-feira perto da Universidade do Algarve e do recinto onde deveria decorrer a Concentração Internacional de Motos de Faro, que entretanto passou para um “espaço urbanizado”.