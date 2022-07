Incêndio: mais de 400 bombeiros tentam controlar única frente ativa em Pombal

Os bombeiros continuam a combater o incêndio em Ansião, que deflagra desde sexta-feira. Trata-se do principal incêndio com mais meios no país, visto que no local estão cerca de 460 operacionais.

O trabalho no terreno foi facilitado esta terça-feira de manhã, devido às baixas temperaturas.

O sub-comandante distrital de Viseu, que está a comandar as operações, indica que o incêndio tinha inicialmente três frentes ativas e neste momento apresenta apenas uma.

Neste frente ativa, os bombeiros estão a operar com uma máquina de rasto, devido aos difíceis acessos. As aldeias estão na linha de progressão dessa frente, mas Humberto Sarmento garante que estão a consolidar o perímetro por forma a evitar reacendimentos.

Durante a noite, estiveram aldeias em risco e tiveram de ser retiradas 50 pessoas.