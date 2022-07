Onda de calor: Hospital de São João ativou plano de contingência

O Hospital de São João, no Porto, ativou um plano de contingência para responder ao aumento da procura de idosos desidratados. Por causa da onda de calor, houve um aumento dos internamentos e registou-se um número elevado de atendimentos para esta época do ano.

No inverno e na primavera foram os problemas respiratórios, no verão são as temperaturas extremas a pressionar o serviços de saúde.

Esta segunda-feira, passaram pelo serviço de urgência do Hospital de São João cerca de 850 pessoas, um número elevado para esta época do ano.

A vaga de calor, pior do que a de julho de 2013, já levou a um aumento dos internamentos no maior hospital da região Norte.

Para dar resposta ao aumento de procura de idosos desidratados, o hospital ativou um plano de contingência.

Segundo os profissionais de saúde, os grupos mais vulneráveis devem estar atentos aos sintomas de desidratação, como tonturas e língua seca, e devem procurar o serviço de urgência em casos graves.

Até sexta-feira, Portugal está em situação de contingência por causa das temperaturas elevadas e as recomendações para prevenir a desidratação são para não sair à rua nas horas de maior calor, beber muita água, chá e sumos naturais, usar roupa leve e protetor solar, e manter o ambiente fresco e arejado em casa.