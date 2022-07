Onda de calor: Santarém preparou igrejas para acolher a população

Santarém deverá ser esta quarta-feira uma das zonas mais quentes do país. Na cidade, a câmara e a Proteção Civil prepararam as igrejas para acolher a população do calor.

Os elementos da Proteção Civil estiveram a reabastecer as igrejas, que estão abertas para crentes e não crentes, com garrafas de água. O objetivo é proteger a população do calor.

Quando, na semana passada, as previsões anunciaram 47 graus, a Câmara Municipal de Santarém estabeleceu um plano de contingência que juntou à saúde, as juntas de freguesia, bombeiros e Proteção Civil.

Quem mora naquela cidade está habituado ao tempo muito frio e ao tempo muito quente no verão. Mas a recomendação é que as pessoas evitem sair de casa entre as 11:00 e as 17:00.

Nos próximos dias, Santarém deverá continuar a ultrapassar os 40 graus.