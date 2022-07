Seca: Ferreira do Alentejo recorre a autotanques para abastecer população

Na aldeia de Odivelas, no Alentejo, a população queixa-se da falta de água. A Câmara de Ferreira do Alentejo tem realizado esforços para abastecer os moradores e garantir que a água não falte no verão, recorrendo a autotanques.

Segundo a Câmara de Ferreira do Alentejo, os abastecimentos ininterruptos do depósito de água desta aldeia alentejana começaram no passado dia 12 de junho, mas, antes, já eram feitos de forma “muito pontual”.

O presidente do Município diz que o abastecimento público de Odivelas é um problema estrutural e que a povoação se situa numa zona onde é difícil encontrar água.

O autarca revelou que a Câmara está a desenvolver um projeto para fazer a condução da água de uma nova origem para o depósito da localidade.

Tal como “Beja está a ser abastecida pela barragem do Roxo”, também Odivelas, que tem “uma barragem aqui tão perto”, a menos de sete quilómetros, podia ter o abastecimento a partir da albufeira com o mesmo nome da aldeia, nem que fosse “para banhos, lavagens e coisas do género”, sugere um morador.

Com a festa anual de Odivelas, os habitantes mostram-se preocupados.