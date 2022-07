Incêndio em Leiria: abastecimento de água foi restabelecido

O abastecimento de água da rede pública em várias localidades da União de Freguesias de Colmeias e Memória, no concelho de Leiria, interrompido devido aos incêndios, foi esta quinta-feira restabelecido, divulgaram os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Segundo informação da empresa enviada à agência Lusa, "o sistema de abastecimento de água às localidades afetadas pelos incêndios dos últimos dias (União de freguesias de Colmeias e Memória) já está operacional".

Os SMAS explicaram que, "face à gravidade da situação, foram acionados todos os recursos humanos e materiais disponíveis, para que as equipas pudessem repor a energia, as comunicações e o controlo das infraestruturas, de forma célere".

"Neste momento, já repusemos o funcionamento dos reservatórios de Barracão e Santa Margarida, mas apelamos para uma utilização parcimoniosa e muito regrada da água para rede pública", pediram os SMAS de Leiria, exortando ainda as populações para que "adiem, na medida do possível, as operações de limpeza e remoção de cinzas com recurso à água da rede pública".

A empresa esclareceu ainda que "os incêndios provocaram elevados danos nas infraestruturas de abastecimento, nesta zona, com perda total de comunicações (antenas de telegestão) e de controlo do sistema de abastecimento", e referiu que "os custos ainda não estão contabilizados, mas todos os equipamentos danificados já foram substituídos e encontram-se operacionais".

Na quarta-feira, os SMAS de Leiria informaram que 16 localidades da União de Freguesias de Colmeias e Memória estavam naquele dia sem abastecimento público de água, garantindo que a interrupção não afetava o combate aos incêndios.

"Esta interrupção no abastecimento de água não afetou o combate aos incêndios, uma vez que foram indicados pontos alternativos de enchimento dos autotanques", destacou a empresa nesse dia, garantindo estar vigilante e alinhada com a proteção civil, assim como dotada de "equipamentos de emergência que permitem garantir a continuidade do abastecimento de água às populações".

Pelas 14:30 desta quinta-feira, o concelho de Leiria tinha um incêndio ativo, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Este começou na terça-feira na Caranguejeira e atingiu Colmeias e Memória, Milagres, Boa Vista, e a União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa.

Às 00:12, o incêndio tinha entrado em resolução, mas registou esta manhã vários reacendimentos. No local, estão 247 operacionais, apoiados por 77 viaturas e um meio aéreo.

Portugal Continental está em situação de contingência devido às previsões meteorológicas, com temperaturas que podem ultrapassar os 45 graus em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.