Incêndios: chamas ameaçaram várias aldeias em Pombal e Ansião

O distrito de Leiria continua a ser um dos mais afetados pelos fogos. É neste distrito que se concentra o maior número de meios no combate às chamas. As autoridades estiveram preocupadas sobretudo com as reativações. Durante a tarde, houve casas ameaçadas em várias aldeias em Pombal e Ansião.

A aldeia de Rebolo, perto de Pombal, foi uma das que viveu mais um dia em sobressalto. A temperatura continua alta, apesar de ter baixado um pouco, e a intensidade do vento continua a desafiar os bombeiros.

Em Lagoa Parada voltou a haver casas em risco, o que obrigou à presença constante dos bombeiros, apoiados pela boa vontade de alguns vizinhos.

Na aldeia de Macieira, o perigo iminente tem tirado o sono aos habitantes há várias noites. Na tarde desta quinta-feira, as chamas voltaram aproximar-se das casas.

Em Pombal, Ansião, e Leiria quase não tem havido tempo para descanso. Há quase uma semana que o distrito de Leiria tem sido dos mais castigados pelo fogo. Durante o dia, foi o que concentrou mais meios de combate.

As voltas e reviravoltas das chamas e do vento têm deixado destruição por onde passam.