Despiste de autocarro corta trânsito na EN4 em Elvas

A Estrada Nacional 4 (EN4) está cortada nos dois sentidos, na zona de Varche, no concelho de Elvas (Portalegre), devido ao despiste de um autocarro, que não causou vítimas, revelaram a GNR e a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou à agência Lusa que os bombeiros receberam, às 18:25, o alerta para o despiste da viatura pesada de transporte de passageiros.

A viatura, que seguia na EN4 no sentido Vila Boim-Elvas, "despistou-se e ficou imobilizada na berma da estrada, devido ao rebentamento de um pneu, mas sem vítimas", afirmou.

Segundo o CDOS, a via está cortada nos dois sentidos para "remover os destroços do pneu que ficaram na estrada" e para "retirar do local os passageiros", que vão ser transportados para o quartel da corporação dos Bombeiros de Elvas, acrescentou.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR confirmou o corte da via, "próximo do cruzamento para a Calçadinha", e indicou que o trânsito foi "desviado para o interior da localidade de Varche".

Para o local foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.