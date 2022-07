MAI apresenta proposta sobre reivindicações dos guardas-florestais

O Ministério da Administração Interna (MAI) indicou, esta sexta-feira, que será apresentado “a breve trecho” uma proposta relativa às reivindicações apresentadas pelos guardas-florestais da GNR e que estão a ser trabalhadas em articulação com a corporação.

Numa nota enviada à Lusa, o MAI precisa que a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, recebeu, esta sexta-feira, dois representantes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e outros dois representantes dos trabalhadores da carreira de guarda-florestal, que apresentaram o caderno reivindicativo.

Esta reunião aconteceu no dia em que os guardas-florestais da Guarda Nacional Republicana realizam uma greve e concentraram-se junto ao MAI para exigirem a abertura de um processo negocial sobre as principais reivindicações.

As exigências passam pela aprovação da tabela remuneratória específica para a carreira, atribuição de suplementos remuneratórios, definição de autonomia funcional do corpo de guarda-florestal do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA/GNR) e melhores condições de trabalho.

O MAI refere que o caderno reivindicativo apresentado pelos guardas-florestais “contempla medidas que foram discutidas, ao longo da última legislatura, e já na atual legislatura”, tendo a secretária de Estado abordado as principais medidas já implementadas no seguimento do diálogo com os representantes destes trabalhadores.

“A secretária de Estado Patrícia Gaspar informou, ainda, que será apresentada, a breve trecho, uma proposta relativa às reivindicações apresentadas e que já vinham a ser trabalhadas em articulação com a GNR”, precisa o MAI.

O Ministério da Administração Interna indica ainda que já foram admitidos novos efetivos, estando a decorrer o curso de formação de novos guardas-florestais, que deverá estar concluído em outubro de 2022 e conta presentemente com 80 elementos, e abertos concursos de promoção na carreira através de um despacho de maio de 2021 que autorizou a promoção de guardas-florestais e aprovação da portaria que regulamenta a tramitação do procedimento concursal.

De acordo com o MAI, foi lançado no ano passado um procedimento para aquisição de fardamento.

Atualmente, a GNR conta com cerca de 500 guardas-florestais ao serviço, que têm como missão fiscalizar e investigar os ilícitos nos domínios florestal, caça e pesca.

Os 500 guardas-florestais estão integrados no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

A realização da greve e da concentração dos guardas-florestais acontecem num dos dias em que o país está em situação de contingência devido ao risco elevado de incêndio.

Segundo a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas, a greve “está a ter uma adesão de 95% a nível nacional”.