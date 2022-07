Temperaturas chegaram aos 47ºC: estes foram os locais mais quentes de Portugal esta quinta-feira

A temperatura mais alta esta quinta-feira em Portugal foi registada em Pinhão, no distrito de Viseu, onde os termómetros marcaram 47.ºC. Um valor que é já o mais alto alguma vez registado na freguesia.

Segue-se Santarém, onde, em Alvega, as temperaturas chegaram aos 45,7ºC e às 20:00 estavam ainda 43,6ºC.

No norte do país, Mirandela, no distrito de Bragança, bateu pelo segundo dia consecutivo o recorde da temperatura mais alta de sempre naquele local: 45,2ºC.

Já abaixo dos 45 graus, em Lousã, no distrito de Coimbra, os termómetros chegaram aos 44,4ºC, a mesma temperatura sentida na Amareleja, em Beja, local onde em 2003 foi registada a temperatura mais alta de sempre em Portugal.

Ainda nos seis sítios mais quentes do país esta quinta-feira estão Elvas, em Portalegre, onde se fizeram sentir 44ºC.

Um dia menos quente que o de ontem, mas, ainda assim, em que mais de 25 estações meteorológicas estiveram acima dos 40ºC e poucos foram os pontos do país onde as temperaturas estiveram abaixo dos 30ºC.