"Ficamos duas semanas fechados na cave": o relato de refugiados ucranianos em Portugal

Desde que a guerra começou, milhares de refugiados ucranianos escolheram Portugal para viver e muitos estão já totalmente integrados na comunidade. É o caso das 60 famílias, cerca de 200 pessoas, acolhidas na região de Castelo Branco.

Para recomeçar, esta família ucraniana chegou à Partida, uma aldeia no distrito de Castelo Branco.

Mãe e filha, com quatro crianças a seu cargo, deixaram Mykolaiv, na Ucrânia, já com a guerra em curso e com traumas bem vincados.

"Senti que estava a viver um pesadelo. Depois ficou ainda pior quando começaram a bombardear-nos e tivemos que ficar duas semanas fechados na cave com a família toda. Nós temos uma garagem grande e dentro existe uma cave e quando eles bombardeavam nós escondíamo-nos lá dentro", contou Zoya Vynograd, refugiada ucraniana a viver em Partida.

Só uma guerra sem explicação empurrava esta mulher, de 63 anos, para uma viagem que nunca planeou. No seu país trabalhou como encarregada de obras, nada que a preparasse para o que viria a suportar.

"As nossas janelas e o portão, que estavam trancados, abriam-se com a força das explosões e, quando os mísseis caíam, nós ficávamos assim em cima das crianças. E depois ficávamos a saber que tinham caído a 200 metros de nós e que havia casas destruídas e pessoas mortas", descreveu.

"Não planeávamos sair da Ucrânia no início da guerra porque, primeiro, pensávamos que ia acabar depressa e tínhamos pena de deixar a casa e a família para trás. Tenho dois irmãos a viver em Mykolaiv, assim como muito amigos e familiares, mas depois percebemos que a vida das crianças era mais importante e por isso viemos para que ficassem a salvo", disse a outra refugiada, Alla Khanlarova.

Passaram de uma cidade com mais de meio milhão de habitantes para uma aldeia com menos de 200.

Uma maravilha, dentro das circunstâncias.

Reportagem Especial para ver este domingo no Jornal da Noite.