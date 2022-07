Incêndio em Chaves: "Tentamos proteger a nossa vida, o resto é material"

Em Chaves, onde o incêndio foi finalmente dominado ao final da manhã de domingo, o fogo ameaçou algumas aldeias e os moradores fazem agora contas aos prejuízos.

Na freguesia de Torre de Ervededo, as chamas andaram perto de muitas casas, chegando mesmo a circundar várias habitações.

A SIC falou com moradores daquela freguesia, que continuam com vários problemas na eletricidade e sem comunicações, e relatam os momentos de aflição que viveram com o fogo a ameaçar as suas casas.

"Nós tentamos proteger a nossa vida, o resto é material", disse uma das habitantes.

