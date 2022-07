"Chamas eram enormes, fumo era imenso e água era escassa"

O fogo destruiu na última semana milhares de hectares no distrito de Leiria. Os prejuízos são avultados, a recuperação será difícil e muitos não esquecem os momentos de aflição com as casas ameaçadas pelas chamas.

Quase uma semana depois, Liliana Francisco, moradora na Portela da Memória, ainda está incrédula por apenas uma das casas da rua ter ardido, tal a violência do incêndio. Uma perda quase total para os tios, emigrados em França, cuja habitação era a mais próxima da floresta.

"Não conseguimos defende-la. E conseguimos defender a nossa mesmo por um milagre. As chamas eram enormes, o fumo era imenso e a água era escassa. Não tínhamos bombeiros", contou.

O fogo destruiu ainda um edifício que albergava animais, mas as restantes três casas onde vivem vários familiares resistiram. Por isso, decidiram avançar na mesma com um almoço previamente marcado, para ajudar a curar as feridas.

Um sinal da esperança que renasce das cinzas numa região que ao longo de mais de uma semana não conseguiu pregar olho devido à ameaça do fogo.