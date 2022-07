Meteorologia: saiba como vai estar o tempo esta semana

As temperaturas vão descer ligeiramente no início desta semana em Portugal, mas a partir de quarta-feira, as temperaturas máximas voltam a subir no interior, e podem chegar aos 39ºC.

A onda de calor das últimas semanas provocou 238 mortes acima do esperado entre os dias 7 e 13 deste mês. O calor extremo vivido em Portugal nos últimos dias causou um excesso de mortalidade e afetou sobretudo a população mais vulnerável.

Na quinta-feira passada, o país registou a temperatura mais alta de sempre para o mês de julho: 47ºC em Pinhão, no distrito de Viseu.

O fim de semana trouxe uma ligeira descida das temperaturas. Pela primeira vez desde 8 de julho, os termómetros não ultrapassaram os 40ºC.

No início desta semana, é esperada uma descida da temperatura máxima em grande parte do território continental, influenciada por uma massa de ar marítima. Na região interior, os termómetros vão rondar os 34ºC e os 39ºC.

Já no litoral, o tempo não vai ser tão quente. São esperadas temperaturas máximas entre os 26ºC e os 30ºC.

A onda de calor pôs praticamente o país inteiro sob aviso vermelho e em alerta máximo de incêndio. A situação de contingência terminou este domingo, devido à melhoria das condições meteorológicas, mas o país continua em alerta.