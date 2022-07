Temperaturas e vento dificultam combate em Chaves

Em Chaves, um reacendimento está a preocupar os bombeiros. As temperaturas elevadas e o vento forte dificultam o trabalho dos operacionais.

As temperaturas mais baixas, alguma humidade e a ausência de vento ajudaram os 190 operacionais no terreno a tentar controlar do incêndio durante o início da manhã desta segunda-feira. No entanto, à medida que o calor aumenta e o vento fica mais forte, as condições tornam-se favoráveis

para os reacendimentos.

Este domingo, com temperaturas que chegaram aos 40 graus e vento muito forte, viveram-se momentos de preocupação em Chaves.

"Foi um desespero, um autêntico desespero. Pensámos que ia tudo pelo ar, foi uma luta constante", disse uma das moradoras.

O incêndio começou em Bustelo na sexta feira e, segundo o presidente da Câmara Municipal de Chaves, a área ardida é de pelo menos dois mil hectares.