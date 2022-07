Creches gratuitas para bebés até um ano

A partir de setembro, as creches passam a ser gratuitas para crianças até um ano. Mas até agora o Governo e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ainda não chegaram a acordo sobre o valor que o Estado vai pagar às instituições por cada bebé.

A menos de um mês e meio para o inicio do ano letivo, paira a incerteza entre pais e instituições.

As creches vão ser gratuitas para todas crianças até um ano, que frequentem o setor público e as IPSS. Mas, a tão pouco de tempo de começar, ainda se afinam os detalhes da medida e as instituições particulares de solidariedade social ainda não sabem quanto é que o Estado vai pagar por cada bebé.

O privado fica de fora da medida, mas também quer fazer parte e a associação que representa o setor

já enviou uma proposta ao Governo a dizer que as creches privadas estão dispostas a receber o mesmo valor que o Estado pagar às IPSS.

No entanto, o setor privado diz que não obteve resposta por parte do Governo, o que significa que, para já, só no setor social é que há gratuitidade das creches - e só para as crianças nascidas

a partir de 1 de setembro de 2021.