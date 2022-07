Falta de meios no IPO de Lisboa leva enfermeiros a pedir escusa de responsabilidade

Com a falta de meios no IPO de Lisboa, há já enfermeiros a pedir escusa de responsabilidade. Até 20 de junho, foram entregues 17 pedidos, um número avançado à SIC por fonte da ordem dos enfermeiros.

Todos fazem parte do hospital de dia dos adultos, principalmente do setor de quimioterapia. O conselho de administração do IPO fala num número residual e desvaloriza a situação.

Ao todo, faltam cerca de 400 profissionais de saúde no IPO, a maioria enfermeiros. Com a falta de pessoal, tem havido constrangimentos nos cuidados intensivos e cirurgias têm sido adiadas.