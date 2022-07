Governo discute Estado da Nação com muitos temas quentes em cima da mesa

António Costa enfrenta a oposição com uma inflação de 8%, o elevado preço dos combustíveis, uma crise nos serviços de urgência nos hospitais públicos e uma ferida mal curada dentro do próprio Governo.

Quando a 30 de janeiro ganhou as eleições com maioria absoluta, António Costa partia com o foco

num outro Estado da Nação.

"Um dos grandes desafios que terei nesta legislatura é reconciliar os portugueses com a ideia das maiorias absolutas", disse António Costa, em janeiro.

Ao fim de menos de seis meses, a realidade parece desfasada da promessa que acompanhou a vitória da maioria absoluta.

Há uma guerra, que entretanto explodiu na Europa, e o novo Governo, que tomou posse a 30 de março, chega ao balanço do Estado da Nação com a oposição decapitada pela derrota de janeiro.

"Apesar de estar em funções há apenas três meses, este Governo tresanda a velho", dizia no início de julho Luís Montenegro, presidente do PSD.



Luís Montenegro falava sobre a crise política que dividiu em público o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas por causa do novo aeroporto.

"Obviamente foi cometido um erro grave, que foi prontamente corrigido", disse António Costa.

Já Pedro Nuno Santos assumiu as culpas e falou em "erros de comunicação".

Do Estado do Governo para o Estado da Nação, o caminho das pedras faz-se pelo Serviço Nacional de Saúde, depois da crise das urgências de obstetrícia.

Além disso, a escalada dos preços e os juros dos empréstimos apertam, mas o primeiro-ministro rejeita

aumentos salariais como a resposta.

Com os antigos parceiros de esquerda definitivamente divorciados do Governo, os sindicatos

respondem com greves, procurando parar um país que, depois do caos nos aeroportos, volta a arder

com a subida das temperaturas.