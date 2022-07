Novo Hospital de Lisboa Oriental adjudicado pelo Governo

A Ministra da Saúde e o Secretário de Estado do Tesouro assinaram o despacho conjunto de adjudicação do novo Hospital de Lisboa Oriental (HLO), que será construído em regime de Parceria Público-Privada (PPP), anunciou em comunicado, esta terça-feira, o Gabinete de Marta Temido.

A unidade hospitalar será construída “numa área total de 180.000 m2 na zona de Marvila” e “permitirá assegurar a maior parte da atividade do atual Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC)”.

“O HLO terá 875 camas e disporá de todas as especialidades atualmente existentes no CHULC, a que acrescem as especialidades de Reumatologia, Medicina Nuclear e de Radioncologia, estando prevista uma ligação reforçada à Faculdade com forte componente de ensino e investigação”, explica em comunicado.