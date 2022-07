Trotinetas causaram centenas de acidentes só no ano passado

Nos últimos cinco anos registaram-se centenas acidentes relacionados com trotinetas em Portugal, causando mais de 450 feridos. A DECO pede mais legislação para velocípedes, redefinição da idade mínima para usar trotinetas e que o uso de capacete seja obrigatório.

Dos 550 acidentes que ocorreram nos últimos cinco anos, 290 aconteceram só no ano passado, sem contar com aqueles que não foram participados à Polícia.

As trotinetas elétricas já fazem parte do cenário de muitas cidades: com motor até 250 watts e limitadas a 25 quilómetros por hora, equiparam-se a velocípedes e são já um dos transportes mais populares, sobretudo entre os mais jovens.

"São acidentes de certa forma graves porque as velocidades ainda são consideráveis", começou por dizer Alex Marvão, da DECO, denunciando o facto de não ser obrigatório o uso de capacete.

"As regras são de certa forma permissivas", disse.

A Lei atual é omissa quanto à idade mínima ou quaisquer requisições para a condução de velocípedes na via pública, o que significa que crianças de qualquer idade podem andar de trotineta ou de bicicleta ao lado de carros e motas, o que potencia o risco de acidentes.

Há, cada vez mais, uma nova sinalética e regras de comportamento, o que faz com que seja necessário aprender, cada vez mais cedo, o Código da Estrada e repensá-lo na vertente dos velocípedes.

"O primeiro contacto de muitos jovens com o Código da Estrada é quando vão tirar a carta de condução", comentou Alex Marvão.

Em Lisboa e arredores, há sete operadores diferentes de trotinetas elétricas, além das bicicletas GIRA, da Câmara Municipal.

A SIC falou com os operadores e com a Câmara Municipal de forma a tentar saber o que pode ser feito para melhorar este problema, já que só em Lisboa se fazem mais de 100 mil viagens de trotinetas por mês.