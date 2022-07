A “exceção” aos romances que Costa vai abrir nas férias de verão

O momento aconteceu quando António Costa se dirigia ao novo líder parlamentar do PSD elencando e criticando várias medidas que constam de uma publicação - "Reforma das Finanças Públicas em Portugal", um livro de 2019 de Joaquim Miranda Sarmento.

Na reposta, o líder parlamentar do PSD agradeceu e porquê? Por ser "a primeira vez que um livro meu é falado aqui, no Parlamento".

António Costa pediu para responder e fez uma promessa.

"Fiquei tão entusiasmado com a tabela que este ano vou abrir uma exceção nas minhas férias. Não vou ler só romances mas vou ler o muito promissor livro de vossa excelência, porque sendo tão rica a tabela, imagino o que seja o conteúdo total do livro", disse Costa, com um sorriso no rosto.