Política no TikTok? Carlos Moedas "chegou" e quer mostrar "bastidores" da Câmara de Lisboa

“Olá TikTokers! Cheguei.” Foi com esta mensagem que Carlos Moedas decidiu inaugurar a nova conta na rede social Tik Tok. No primeiro vídeo que publicou, mostrou a sala onde trabalha, na Câmara Municipal de Lisboa e a obra de Vhils. Entretanto, já publicou também um outro vídeo que conta com a participação de Isabel Diaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid. Em dois dias, a conta já ultrapassou os 500 seguidores.

A plataforma TikTok registou uma elevada procura durante a pandemia e, segundo dados do We Are Social, reúne uma grande quantidade de jovens – a maior percentagem de utilizadores têm menos de 34 anos. A partilha de vídeos curtos, com música, coreografia ou de cariz cómico são os mais apreciados, mas há de tudo um pouco.