Recolha do lixo em Lisboa com constrangimentos, "impossibilidade de descarga" impede retoma

A "impossibilidade de descarga das viaturas" está a comprometer a recolha de lixo em Lisboa. Enquanto os camiões não conseguirem ser descarregados, a retoma na cidade não será possível, informa a autarquia em comunicado.

Isto acontece na sequência da greve convocada pelo SITE - Sindicato das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente, que esta a ter impacto no funcionamento da VALORSUL.

A greve foi convocada entre as 00:00 de 19 de julho e 08:00 do dia 20, pelo que a câmara já tinha alertado para a possibilidade de constrangimentos na recolha neste período.

"Foi possível à CML assegurar a recolha de resíduos urbanos na noite do dia 18 para 19 de julho. No entanto, a impossibilidade de descarga das viaturas até ao presente momento inviabiliza a recolha do lixo da cidade nesta noite", explica a Câmara de Lisboa em comunicado.