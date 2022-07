Bloco de partos do Hospital de Portimão só deverá reabrir na próxima semana

O bloco de partos do Hospital de Portimão está encerrado desde esta quinta-feira de manhã até segunda-feira. As grávidas estão a ser encaminhadas para o Hospital de Faro.

As grávidas com mais de 22 semanas de gestação que residem naquela zona do Algarve terão de percorrer cerca de 60 quilómetros até à maternidade mais próxima.

A administração da unidade hospitalar decidiu, este mês, pagar três vezes mais aos especialistas que cancelem as férias no verão para assegurar as escalas e aumentar o valor por hora aos prestadores de serviços.

Já no resto do país, a situação é intermitente. No início da semana, houve constrangimentos em Portalegre, Setúbal e no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

Na quarta-feira, registaram-se interrupções em Braga, Abrantes, Santarém, Caldas da Rainha e Almada

Esta sexta-feira, Aveiro fica com a urgência de Ginecologia e Obstetrícia encerrada durante 12 horas.

No sábado, a falta de profissionais vai afetar o serviço nos hospitais da Póvoa de Varzim, Barreiro e em Vila Franca de Xira.

No domingo, Braga volta a encerrar durante o dia e Setúbal a partir das 21:00.