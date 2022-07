Presidente do IEFP cessou contrato da própria empresa e ficou a receber subsídio de desemprego

A atual presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) esteve a receber subsídio de desemprego durante quase um ano e meio, depois de ter cessado contrato com a Mindsetplus - empresa onde era sócia maioritária.

A notícia, avançada esta quarta-feira pelo jornal Público, revela ainda que durante esse período, Maria Adelaide Franco desenvolveu atividade para a mesma consultora.

A dirigente garante que foi a título individual e sem qualquer remuneração. No entanto, numa das ocasiões, aparecia identificada como presidente executiva da empresa.

Maria Adelaide Franco acabou por ser reintegrada na empresa em outubro do ano passado, com um contrato sem termo, sete meses antes de ter sido nomeada para a presidência do IEFP.

A SIC pediu já explicações ao Ministério do Trabalho, mas, até ao momento, sem resposta.