Seca extrema: há zonas do rio Tejo onde é possível atravessar a pé

A seca extrema, que atinge Portugal, está a provocar uma redução do caudal dos rios. O caudal do rio Tejo – o maior da Península Ibérica – nunca esteve tão baixo. Em várias zonas do distrito de Santarém já é possível atravessar a pé para a outra margem.

No concelho de Mação a situação é bastante preocupante. Área que costumam estar coberta de água, mesmo durante o período do verão, estão agora completamente descobertas. O nível da água nunca esteve tão baixo.

“Parece-me que estamos todos um pouco de mãos atadas, no sentido de perceber como é que é possível que este rio – e não só este rio – possa ter vida. Olhando para a corrente e para a largura do rio, diria que é uma ribeira normal aqui no concelho de Mação. É um cenário muito difícil de aceitar, mas temos de perceber as contingências que estamos a viver, a seca gravíssima que o país tem e o aquilo nos deve inquietar é, relativamente ao futuro, como é que vamos conseguir viver com esta situação”, afirma Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação.