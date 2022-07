Acidente com camião provoca danos na Ponte Vasco da Gama

A carga está caída no Rio Tejo, acrescenta o responsável.

Hélder Lima, capitão da GNR, adianta que não há vítimas e que o alerta às autoridades foi dado por volta das 13:30. O condutor do camião saiu do veículo pelo próprio pé.

Um acidente com um camião provocou esta segunda-feira danos na estrutura da Ponte Vasco da Gama, em Lisboa. Do acidente não resultaram feridos.

O reboque e o contentor da viatura caíram ao rio (a cabine do condutor manteve-se no tabuleiro), estando agora os bombeiros a "tentar segurá-los, para que não se afundem e que não se desloquem no rio", refere a mesma fonte.

A carga em causa, acrescentou a fonte, é, "supostamente, fruta".

A circulação no sentido norte-sul na ponte está condicionada, estando encerrada na via mais à direta.

O rebentamento de um pneu estará na origem do despiste.