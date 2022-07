Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular acusa Governo de não dialogar com privados

O Governo aprovou a gratuitidade das creches para todas as crianças nascidas após 1 de setembro de 2021. A medida faz parte de um novo pacote de apoio às famílias, tem início em setembro e deverá atingir as 100 mil crianças dentro de dois anos, segundo o acordo entre o Governo e o setor Social e Solidário. O Governo vai pagar 460 euros por mês por cada criança. No entanto, esta medida não abrange o privado. A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) apresentou uma proposta ao Executivo para também fazer parte do acordo, mas, segundo a associação, o Governo não respondeu e recusou-se a dialogar.



Susana Baptista, presidente da ACPEEP, em entrevista à SIC Notícias, saúda a medida do Governo, mas estranha a ausência de resposta aos estabelecimentos privados. A responsável considera que é necessária a ajuda das creches particulares para garantir as 100 mil vagas e deixa uma garantia: "Nós conseguimos disponibilizar as nossas creches pelo mesmo valor".