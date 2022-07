A cidade do Porto vai ter uma esquadra móvel da PSP. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, depois de uma reunião com o comando metropolitano da policia do Porto.

“Tomámos aqui duas importantes decisões, dessas decisões também darei conta ao senhor presidente da Câmara Municipal do Porto. Uma delas é memos avançar com unidades móveis de atendimento. Iremos encetar essa experiência no próximo dia 30 de julho, sábado, pelas 12:00”, disse o ministro antes da reunião com Rui Moreira.