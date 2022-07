Urgência de obstetrícia de Braga reabre após constrangimentos durante o fim de semana

O serviço de urgência de obstetrícia de Braga reabriu esta segunda-feira de manhã, depois de um fim de semana com constrangimentos.

Foi a 9ª vez, em mês e meio, que o atendimento urgente de grávidas ficou comprometido. O Sindicato Independente dos Médicos diz que a situação pode voltar a repetir-se, até em dias consecutivos, e volta a criticar o Governo pela falta de profissionais de saúde.

O Hospital de Braga faz, por ano, uma média de 2.500 partos e atende cerca de 15.000 grávidas.

Nos serviços de ginecologia e obstetrícia de vários hospitais do país, por períodos, mais ou menos prolongados – Portimão, Beja, Montijo/Barreiro, Setúbal, São Francisco Xavier (em Lisboa), Abrantes, Aveiro – e a situação pode arrastar-se durante todo o verão.

A ministra da Saúde admitiu que as contingências eram esperadas e afirmou estar a trabalhar na carreira médica e valorização do trabalho dos enfermeiros. Por agora, anunciou o aumento do valor das horas extraordinárias pagas aos médicos do quadro.

A Federação Nacional dos Médicos tinha pedido Presidente da República que enviasse para o Tribunal Constitucional o diploma sobre a remuneração do trabalho suplementar em serviço de urgência. No entanto, o diploma foi promulgado este domingo.