A Câmara Municipal do Funchal está "averiguar as circunstâncias" que levaram ao aparecimento de pombos mortos em vários espaços da cidade, informou a autarquia.

"A Câmara Municipal do Funchal informa ter sido confrontada, esta manhã, com a notícia de pombos encontrados sem vida em algumas zonas da cidade", lê-se na nota distribuída.

No documento é referido que os animais mortos apareceram junto da Sé e do Jardim Municipal do Funchal, no centro da cidade.

A autarquia "lamenta a situação" e adianta que os serviços municipais procederam à recolha dos animais, tendo sido enviados exemplares para a Direção Regional de Veterinária, do governo madeirense, para "averiguar as circunstâncias" desta ocorrência.

A principal câmara municipal da Madeira aponta que "tem em curso algumas ações para controlo populacional dos pombos na cidade".

No âmbito dessas ações, a autarquia monitoriza e inventaria esta espécie e as áreas de nidificação conhecidas, fazendo a prospeção de novos locais que os pombos estejam a escolher para o efeito.Também efetua a manutenção e controlo populacional dos pombos no concelho, através da inviabilização de ovos, utilização de milho contracetivo e criação de animais para alimentação, colocados em locais estratégicos da cidade.

O município realça que apostou ainda na sensibilização ambiental, com ações relativas à importância do controlo da população desta espécie, chamando à atenção de quem alimenta estas aves, para não o fazer, pelo facto de os pombos terem capacidade para procurar o seu próprio alimento.

A Câmara Municipal do Funchal complementa que tem fechado algumas janelas e áreas de acesso ao interior de edifícios devolutos, que são muitas vezes utilizados por estas aves para nidificação.

Para "dificultar o poiso e nidificação, o município está ainda a analisar a possibilidade de utilização de repelentes certificados para este efeito, nos locais a seu cargo", refere.