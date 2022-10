Urgência de obstetrícia do Hospital de Aveiro encerrada durante a noite em agosto

As urgências de obstetrícia e ginecologia do hospital de Aveiro vão encerrar durante a noite em agosto.

A administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga alega não ter profissionais suficientes para preencher as escalas de trabalho durante grande parte do mês. Por essa razão, optou por encerrar o serviço de forma permanente durante o período noturno.

Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), à Lusa, considerou ser uma situação bastante lesiva para a área de influência do Centro Hospitalar do Baixo Vouga: "Prejudica o atendimento às grávidas, que terão de ser reencaminhadas para outras unidades, nomeadamente para Coimbra, Viseu e mais a norte", referiu

Esta terça-feira à noite foram verificados constrangimentos no atendimento urgente de grávidas em vários pontos do país.

No hospital Garcia de Orta, em Almada, urgência de ginecologia e obstetrícia esteve fechada e reabriu pelas 08:00. Em Lisboa, o hospital São Francisco Xavier encerrou o bloco de partos às 21:00 de terça-feira e o serviço voltou a funcionar 12 horas depois.