Ventura nega ameaças de líder parlamentar do Chega a assessor do PS

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, ameaçou um dos assessores do PS. O episódio aconteceu no final da semana passada, nos corredores do Parlamento.

Segundo conta o jornal online Observador, Pedro Pinto foi pedir explicações ao assessor socialista sobre uma publicação nas redes sociais e chegou a ameaçá-lo com violência física. A situação terá terminado com trocas de insultos entre ambos.

O líder do Chega não assistiu ao episódio, mas esta tarde negou que Pedro Pinto tenha ameaçado o assessor do PS, Nuno Saraiva.

"Não foi o deputado Pedro Pinto que nas redes sociais chamou nomes ao assessor, foi o assessor que escreveu nas redes sociais a difamar o partido e os seus deputados. Portanto, o histórico mostra que houve um precedente não do deputado Pedro Pinto mas do assessor do PS", comentou André Ventura, fazendo referência a um vídeo que, diz, "mostra o contrário do que foi dito" pelos meios de comunicação.

A publicação que terá estado na origem da discussão

Após o episódio, que continua a fazer correr muita tinta, entre o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e o líder do Chega, André Ventura, que levou o grupo parlamentar do partido de extrema-direita a abandonar o Hemiciclo, o assessor do PS escreveu nas redes sociais: "Isto é defender a dignidade da Democracia, das instituições e de todos os cidadãos".

É assim que se combatem os fascistas, racistas e xenófobos, saudosistas do 24 de abril de 1974. Obrigado Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República

Uma publicação que não terá agradado ao líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, e que terá gerado a troca de palavras nos corredores da Assembleia da República.