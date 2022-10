Foi em 2018, na sequência da "interceção e apreensão, nos Açores, de dois veleiros que, em conjunto, transportavam 1.440 kg. de cocaína" que teve início a operação Florida, que informa, esta quinta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) foi agora concluída com a organização a ser "totalmente desmantelada".

Lembra a PJ, no comunicado enviado às redações, que "aquando da apreensão dos veleiros, procedeu-se também à detenção de um total sete pessoas, todas estrangeiras".

Estas pessoas integravam "uma poderosa organização criminosa, constituída essencialmente por cidadão montenegrinos, que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu com recurso a embarcações de recreio do tipo veleiro".

Graças às investigações desenvolvidas no âmbito desta "operação policial multinacional (...), que durou vários anos envolvendo congéneres da Croácia, Itália, Montenegro, Países Baixos, Sérvia, Eslovénia e Espanha", a organização criminosa foi desmantelada e "foram apreendidas mais de seis toneladas de cocaína".

"Esta operação, à semelhança de outras em que a Polícia Judiciária tem participado, demonstra claramente que só com recurso à cooperação internacional é possível combater eficazmente o fenómeno tráfico de drogas, que constitui uma séria ameaça para a generalidade dos países", salienta a PJ, indicando que por cá as investigações "encontram-se concluídas".