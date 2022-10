Foi por acaso que Bernardo Queiroz, velejador e dono de uma empresa náutica, assistiu a um momento inédito esta quarta-feira no rio Tejo, próximo da zona da Trafaria. É caso para dizer que, por sorte, estava no local certo à hora exata.

Passado poucos segundos, vimos uma cria aparecer. (...) A mãe ainda trazia a placenta a sair da área genital. (...) Os motores [dos barcos] estavam desligados, não havia barulho nenhum

Por sorte, Bernardo filmou o momento. Acredita, ainda assim, que este não foi o primeiro nascimento de um golfinho no Tejo. "Já aconteceram, seguramente, outros partos dentro do rio. Nós é que nunca tínhamos presenciado nenhum", mas "vemos todos os dias no rio fêmeas grávidas e crias muito pequenas."