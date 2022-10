Anunciada a data para viagem de Mário Ferreira ao espaço

A empresa Blue Origin anunciou na sexta-feira, que a 22.ª missão da New Shepard vai realizar-se na próxima quinta-feira, dia 4 de agosto. A bordo estará o empresário português, juntamente com outras cinco pessoas.

A acompanhar Mário Ferreira nesta viagem espacial, da empresa privada Blue Origin, vai estar Coby Cotton, o co-fundador do canal de Youtube "Dude Perfect" e Vanessa O'Brien, a primeira mulher a chegar ao ponto mais alto e ao mais profundo da Terra. Também estarão a bordo, Clint Kelly III, especialista nas áreas das ciências computacionais e robótica, Sara Sabry, engenheira mecânica e biomédica que será a primeira pessoa do Egito no espaço, e Steve Young, CEO da Young"s Communications LLC, a maior empresa de telecomunicações dos EUA.

Esta será a 22.ª missão do programa e a sexta com seres humanos, depois de o próprio proprietário da Blue Origin ter feito parte do primeiro voo, no dia 20 de julho de 2021.

A empresa deu a conhecer que a NS-22 descolará do Launch Site One, na região do Texas, às 13:30.

O empresário português, que foi constituído arguido na 'Operação Ferry', que investiga eventuais crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento no negócio da compra e venda do navio Atlântida, já tinha manifestado anteriormente o seu desejo de ir ao espaço e chegou mesmo a adquirir bilhete para voar na Virgin Galactic.