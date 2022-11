Falta de médicos nas urgências pode levar as maternidades a fechar portas

As urgências de obstetrícia e ginecologia do hospital Garcia de Orta, em Almada, estão novamente encerradas até segunda-feira, devido à falta de médicos para cumprir as escalas. A comissão de acompanhamento diz que são necessárias soluções rápidas, caso contrário as contingências nos hospitais podem prolongar-se até ao final do ano.

Na última semana, as urgências de obstetrícia e ginecologia do hospital Garcia de Orta estiveram encerradas. A razão é a mesma: falta de médicos para assegurar as escalas. Se não houver já soluções, o problema pode arrastar-se até ao final do ano.

O Governo aprovou, na semana passada, um diploma que estabelece um regime excecional de pagamento das horas extraordinárias aos médicos que façam urgência. Uma medida que, para os médicos, não chega para resolver o problema.

A comissão de acompanhamento admite a possibilidade das maternidades terem mesmo de fechar portas. Além de limitar o funcionamento das urgências de obstetrícia e ginecologia, a falta de médicos também já está a pôr em risco a urgência geral do Hospital Garcia de Orta e do São Francisco Xavier.

Nestes dois hospitais há médicos a apresentar escusas de responsabilidade pelas condições em que trabalham. Um grupo de chefes de equipa do Hospital São Francisco Xavier ameaçou mesmo demitir-se em bloco.