Jornada Mundial da Juventude "vai acontecer de certeza absoluta daqui a um ano"

Falta um ano para a realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Jorge Messias, membro do comité organizador do local onde as jornadas vão decorrer, garante que as obras estarão devidamente terminadas quando o evento começar.

O evento estava marcado para o ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia. As novas datas são 1 a 6 de agosto de 2023.

As autoridades esperam a chegada de mais de um milhão de pessoas.

A Vigília e a Missa final presidida pelo Papa serão alguns dos momentos principais que se vão realizar a norte do Parque das Nações, em terrenos dos municípios de Lisboa e Loures.

A autarquia de Lisboa já anunciou um investimento de 21 milhões de euros, que poderá chegar aos 35 milhões e pede agora ao Governo para assumir um esforço paritário.