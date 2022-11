O novo estatuto do SNS é fundamental? Bastonário da Ordem dos Médicos diz que não 

O Presidente da República publicou esta segunda-feira o novo estatuto do SNS, dizendo que é por este serviço que se deve começar qualquer "reforma séria". O bastonário da Ordem dos Médicos analisa as dúvidas que Marcelo Rebelo de Sousa teve com o documento.

Miguel Guimarães resume que a melhoria de resposta do SNS não passa pelo novo estatuto. Reforça ainda que "o que é preciso é fazer aquilo que é necessário fazer".

"Reformas que podem ser feitas, há decisões que podem ser tomadas e que não dependem da existência do estatuto", defende o bastonário da Ordem dos Médicos.